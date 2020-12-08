3款新加坡醬料或含致敏物魚類成分　食安令停售回收

食物環境衞生署食物安全中心今日(8日)公布，3款新加坡進口的醬料可能含有可導致過敏的魚類成分，但未有在食物標籤上標明，而進口商曾進口部分受影響產品到港，食安中心已要求進口商按指示展開回收，並呼籲對魚類敏感的人士不要食用有關產品，同時將知會業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

涉事產品均來自同一新加坡品牌「廣祥泰」，並由星馬泰貿易公司進口到港，3款產品分別為「參芭醬」、「叻沙醬」及「香脆辣椒」。其中「參芭醬」淨重230克及1公斤，有效期至2021年11月27日(230克)及2022年7月9日(一公斤)；「叻沙醬」淨重1公斤，有效期至2022年5月29日；而「香脆辣椒」則淨重230克，有效期至2021年11月22日。

食安中心早前透過食物事故監測系統，得悉新加坡食品局發出通告指部分新加坡進口醬料可能含有魚類但未有在食物標籤上標明，正進行回收，而有關進口商早前亦已按中心指示展開回收相關產品。中心其後跟進調查，從新加坡食品局得悉再有相同情況不同批次的同款醬料出口至香港，隨即聯絡本地相關進口商跟進。

中心續指，魚類是致敏物的一種。對此敏感的人士進食後，可能出現呼吸困難、皮膚痕癢及紅疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。