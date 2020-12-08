城巴上殺女友案　被告的父親：會繼續助兒子上訴

被告的父親在過去一個月天天都到法庭聽審。(龍偉樑攝)

助理工程師吳欣鍵2017年在城巴上狂刺33刀殺死女友案今天(8日)有裁決，被告謀殺罪成。被告的父親於過去一個月案件審訊期間，每天風雨不改到法庭聽審，並為兒子打點一切，他在等候裁判期間表示「打得甩（謀殺罪）已執到，係咪先，講真話，你睇呢啲案邊個打得赢吖！」不過，他表明，即使被告謀殺罪成，他亦會繼續協助被告上訴。

據被告的父親透露，他自案發後不惜辭工為被告奔波打點，現時他「積蓄乜Ｘ都洗哂啦」，而且欠他人10多萬港元。他稱「搞完呢件事再捱囉」。被告的母親亦因此事大受打擊，雖然仍有去探望被告，但「個人好似癲咗咁」，經常躲在家中又不去看醫生。

被告的父親說：「先頭開心嘅，佢（被告）啱啱讀完書去做嘢，老細又對佢好，(我)諗住做多幾年就退休，點知佢搞咗呢件事出來。」他表示，被告時常顯示出對本案判刑擔憂和「好唔開心」，他認為本案令兒子「無哂前途」。

此外，被告的父親表示，被告近年經常怨家境不好，被告可能是有自卑心態。被告鮮有向他提及關於感情的事，他更不知道本案死者與兒子的任何事，亦沒見過死者。不過兒子曾經常帶任教師的上任女友返家，2人關係亦非常親密。

就被告聲稱曾因召妓而擔心患愛滋病，被告的父親表指稱，被告在該次事件後變得「古古怪怪」，但他亦是從本案證供才得知被告早在讀書時期已有抑鬱症。他相信被告因患病才會殺人，「應該無心，係有病，一個正常人唔會咁？邊會咁樣？」被問到被告是否因「鑽牛角尖」而犯案，吳父直言：「我都唔知，我知嘅係佢真是有事。」