何志平專欄：為的是甚麼？

2020年2月29日，是很特別，難忘的一天。首先是4年一閏二月裏的第29日。再者是中國因病毒疫情關係，春節全國封城，緊張異常。美國疫情漸變嚴重而總統還是不以為事。另一邊廂，在這一天，美國與阿富汗塔利班在中東卡塔爾的首都多哈簽署和平協議！

在紐約大都會看守所內最令眾人興奮的，是住客「阿簡」（假名）在這天被通知，將會被遣返阿富汗回家去！我們都圍繞着阿簡祝賀他終於能脫苦海了。阿簡是13年前從阿富汗抓來紐約看守所的，他從未到過美國來，一句英語也不說，是個樸素的商人，65歲全身是病，也是非常虔誠的穆斯林信徒。那天是我們第一次看到阿簡那飽受風霜的臉現出一絲笑容來。當天是周末，「艾凡」（假名）拉着阿簡嚷着要吃「何先生速食麵」慶祝！於是我們3人又在我們經常屯駐的角落席地而坐，邊泡着速食麵邊聊着。話題當然離不開阿富汗。

這天阿簡興致很好，透過艾凡的翻譯，他給我們說一些他以前不會觸及的細節：「這是一個阿富汗人對這場19年的戰爭的理解，和你們在外邊從美國媒體知道的會有出入。1979年阿富汗人民政府受不了美國在背後支持的反對派組織的暴亂，求助蘇聯，蘇軍南下，美國便加大資金和力量援助反對勢力抗衡，其中陪養了『聖戰組織』的領袖烏薩馬‧本‧拉登。拉登在美國中情局的指導援助下，組織阿富汗境內反蘇力量塔利班，1988年把蘇軍打回北方去，同年又成立了伊斯蘭極端原教旨主義的『基地組織』。蘇聯解體後，美國在阿富汗的力量也放鬆了，說是中東的事由中東國家自己協調處理，但美國在中東地區的代理人就是沙特阿拉伯，其中沙特伊斯蘭的遜尼派和拉登的原教旨主義的基地組織又有千絲萬縷的關係和矛盾，最後沙特把拉登逐出境外，拉登回到北非也門老家附近的蘇丹，美國勢力又把他趕回阿富汗去，從此便以美國為死敵。其中過節非常複雜，不能一一詳盡解說。」

艾凡看到阿簡有點兒傷感，便替他接下去說着：「2001年9月11日襲擊事件後，美國與其盟友，主要是英國和澳洲，立刻採取軍事行動，更鎖定拉登為事件負責人，要求塔利班交出受庇護的拉登……」

阿簡馬上插話解釋：「塔利班只同意把拉登交給獨立的第三者而拒絕交他給美國，那知道美國二話不說便揮兵直進，一個月後佔取首都喀布爾，推翻塔利班政權，把他們驅趕到東邊巴基斯坦的邊上去，扶植一個親美政府，而美軍一直都駐在阿富汗境內監管着。塔利班還是得到地方群眾的支持，不斷的捲土重來，而美國聯軍便疲於奔命的應付着，欲罷不能。2009年，當時美國總統奧巴馬增兵阿富汗到10萬人，欲把塔利班趕盡殺絕，又出高花紅懸賞緝捕拉登，都以失敗收場。一直到2011年，美國特種部隊在巴基斯坦境內夜襲擊斃了拉登全家後，以為情況會好轉，哪知道基地組織變本加厲的還擊不斷。」

艾凡說到這裏，看見阿簡低頭不語，神色凝重，便繼續說下去。「在多年軍事行動收效無果的情況下，美國決定於2014年撤軍離開阿富汗，另一方面加強力度撮合阿富汗政府跟塔利班進行和平談判。這進行了多年，一波三折斷斷續續，直到2018年美國國防部長親訪阿富汗說項，趕着總統特朗普在2020年底大選前達成撤軍協議的任務。直到今天，美國和塔利班簽署了和平撤軍的協議，為19年的阿富汗戰爭畫上句號！還有，有研究報道，自2001年以來，伊拉克，敍利亞，阿富汗和巴基斯坦的衝突已造成5.9萬億美元的損失！」

阿簡猛然抬起頭來，激動的說：「這些年來，花了這麼多的錢，把一個遠在天邊不毛之地的國家砍得破爛，人民老少飽受長期血腥的衝擊，顛沛流離，家破人亡。為的是甚麼？為的是甚麼？」