葵盛西邨第8座75％居民完成病毒檢測

葵涌葵盛西邨第8座疫情未止，昨日再增5宗，且個案分布在不同樓層及單位，令染疫的樓層增至5層，該座累計有18宗確診，另有4宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第8座現時已收回2,300個樣本，全座共有約3,100名住戶，即有七成半人已完成病毒檢測，形容回收率理想，對於應否推行禁足令，她指現時本港很多大廈不止一宗確診個案，但當局現階段仍未有制訂具體標準及情況，認為若要實施禁足檢測令，需達成共識。葵盛西邨除了第8座有確診者外，1座及7座亦有確診者到訪及居住過，全邨累計19宗。

葵盛西邨第8座昨日新增的5宗確診來自不同樓層，其中3宗來自5樓的確診個案前日晚上已公布，餘下兩宗則分別是7和8樓。最先爆疫的5樓現時涉及8個單位，連同初步確診個案，第8座現時4、5、7、8及13樓均有人染疫。

張竹君指現時第8座有多宗確診個案，會視為一個群組爆發；她又指，昨日凌晨撤離5樓共98位人士，送往政府租用的觀塘帝盛酒店檢疫14日，至今仍有3個單位的人未找到，會請警方幫忙追查，若故意違反檢疫令，會有處分。

張續指，葵盛西邨第8座已完成2,300個樣本檢測，另外昨早仍有一批已接收的樣本，形容回收率理想，至於早前採集約20個環境樣本，現時結果顯示沒有受污染，或因大廈已大清洗多次。

張又指，現時本港很多處所及住宅都有風險及錄得確診個案，市民外出接觸公用設施都可能感染病毒，呼籲市民如有不適應盡早檢測。