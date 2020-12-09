美眾院通過國防授權法案　延長禁向港警出口管制軍需品

美國民主黨控制的國會眾議院周二（8日）在總統特朗普反對下，大比數通過涉款約7,400億美元（約5.77萬億港元）的2021年度《美國國防授權法案》（NDAA）。法案將提交參議院表決，當中包括多項遏止中國大陸惡意行為的條款，同時延長向香港警察出口管制國防物品、服務及管制軍需品等的禁令。

眾議院以335票對78票通過NDAA，該法案多項條款涉及大陸、台灣及香港，其中有關《香港自治法》，重申要識別及制裁損害《中英聯合聲明》及《基本法》的海外人士，以及與這些人進行交易的外國金融機構。另有條款要求避免大陸取得敏感國防知識產權、技術和數據，要求公開在美運作的大陸軍事企業。

對台政策方面，法案提到對台軍售，建議建立美台醫療安全夥伴關係，保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範，並重申國會確認《台灣關係法》與「六項保證」為美台關係基石。法案又確定建立「太平洋威懾倡議」，提供22億美元（約172億港元）資金用於增加攻擊潛艦等，提升美國實力現代化與增強美國在印太區域地位與能力，並協助美國盟友與合作夥伴阻嚇大陸的惡意行為。

共和黨控制的參議院料於本周稍後表決該法案，通過後將送交白宮由特朗普簽署生效。惟特朗普在周二早上在眾議院開議前，在Twitter發文呼籲眾議院共和黨籍議員反對該法案，批評當中被視為保護美國科技巨企的《通訊規範法》第230條威脅國安，並揚言法案若通過，他將否決。

但眾議院軍事委員會主席史密斯周一（7日）已表明，若特朗普否決該法案，眾議院不排除加開院會，以推翻總統的否決。根據美國憲法，若總統行使否決權撤回法案，參眾兩院重新表決，並一同以三分之二的絕對多數通過法案，就可推翻總統的否決權。