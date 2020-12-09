確診個案遍全港　梁子超斥港府欠緊急機制動員封鎖檢測

本港第4波新冠疫情惡化，港府昨(8日)公布將推「禁足令」措施，可隨時封鎖爆疫大廈或場所，身處大廈內人士要待所有人均有病毒檢測結果方可離開。呼吸系統專科醫生梁子超今早(9日)在電台節目批評，港府現時最主要欠缺緊急機制，致未能迅速動員不同部門及隊伍，在出現風險的地方迅速執行隔離措施，於數小時內控制場面。

梁解釋，其實政府可按《599A章第25條》指明隔離某一個地方，過往亦曾就沙士及豬流感疫情，分別封鎖淘大花園E座及灣仔維景酒店，昨日公布的新安排只是要求居民留在家中，不能在隔離範圍走動，分別並非特別大。

他又指，葵涌葵盛西邨第8座暫錄18宗確診，個案分布在不同樓層及單位，另有4宗初步確診，不排除病毒是經升降機及大堂傳播至其他樓層，認為目前風險最高仍在5樓，其他樓層風險仍低，如果居民盡早檢測，將受感染的人搬離大廈及消毒，風險仍屬可控，促住戶未來兩周留在家中作醫學監測，政府亦應在3至5天之後再做一次檢測。

他重申不明源頭個案持續增加，觸發不同地方出現爆發，認同要盡快收緊社交距離措施，減少跨家庭接觸以減慢病毒傳播，呼籲市民未來兩周盡量留在家中，否則疫情會愈燒愈猛。