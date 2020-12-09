的士司機今起強制檢測　多個中心外現車龍阻塞交通

政府日前宣布的士司機「一次性強制檢測計劃」，要求全港的士司機於今日(9日)至本月22日期間，到13個專屬檢測中心接受免費的鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。東網記者今早到多個檢測中心視察，由於有不少司機到場檢測，大埔工業邨及油麻地檢測中心場外均出現車龍，阻礙附近交通，有參與檢測司機不滿現場指示欠清晰，質疑當局未有用心安排。

大埔檢測中心現場約有30人排隊等候進行檢測，中心外有十多架的士停泊於馬路，甚至有的士泊入巴士總站，亦有泊於路邊，並佔用行車路，有於附近工作的市民擔心，大量的士出入會造成大塞車，影響周邊一帶交通。

油麻地的士司機檢測中心外，一早亦已有40至50人等候進行檢測，中心設置於油麻地停車場8樓，有的士司機認為升降機指示有欠清晰，批評安排欠妥。

馮姓的士司機預約時間為早上9時，他提前8時45分到場排隊，認為過程比想像中快，他又表示完成檢測後會得到一個牌認證，感覺較安心。

有不少的士司機批評過程繁複、不流暢，鄭姓司機指今日已提早至8點半到場，卻要到9時40分才完成，輸入資料都需時近5分鐘，懷疑計劃交由外判公司處理，惟外判商未有聘請足夠人手。他續指，負責輸入資料的職員處理有欠效率，資料入完又刪、又入，登記兩三項資料理應可以於1分鐘內完成，卻用了近5分鐘，質疑會令檢測進度滯後。