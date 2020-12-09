壹傳媒賣產救亡　股價升24%後急回　各界促證監會徹查不尋常異動

黎智英上周四(3日)被控欺詐罪，法庭拒絕保釋，即時還押至明年4月16日再訊。當日壹傳媒停牌，但上周五(4日)復牌後最高飆升1倍至0.485元，收市升幅縮至0.046元或20%，全日成交股數達4.77億股，較停牌前交易日的成交股數1,306萬股急增逾35倍；成交額達1.7億港元。該股本周繼續異動，周二(8日)跌逾2%後一度倒升近8%，情況不尋常。

曾多次去信證監會投訴壹傳媒股價異動的香港政研會主席鄧德成表示，其8月份曾投訴過一次，雖接獲證監會3次回信，但從無交代調查進度；他上星期再就壹傳媒股價急升逾1倍去信該會，至今卻只獲對方一封「自動回覆」信件。

他批評證監會處理其他公司案件特別快，唯獨壹傳媒案件三番四次催促下仍毫無進展，認為與其他案件處理手法上有落差，調查過程透明度不足，更質疑壹傳媒是否有特權逃避處罰，「係咪偏私？係咪包庇？」他認為該會作為市場監察機構涉嚴重失職，不排除會到申訴專員公署投訴。

黎智英多年來脫手台灣資產包括賣地救亡，套現逾145億元新台幣(約40億港元)。有學者表示，壹傳媒虧蝕連連，何來再有資金承擔各項開支，資金來源亦惹猜疑。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，壹傳媒近年一直虧蝕，「係咁賣」物業救亡，惟壹傳媒的業績依然毫無起色，難免令人懷疑何來繼續有資金承擔龐大開支；而其得力助手Mark Simon過往只有美國軍方背景，並無任何涉獵傳媒的經驗，更遑論有任何能力在中文媒體中任職高層，都會令市民聯想他在壹傳媒中真正擔任的角色，是否牽頭接受來自美國方面的捐助。