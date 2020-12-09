美國傳統基金會指國安法削港吸引力　將終結國際金融中心地位

美國政策研究機構傳統基金會發表最新研究文章，指《港區國安法》實施後，香港金融市場的吸引力明顯減弱，本港作為全球領先金融及貿易中心的地位將會終結。美國國務卿蓬佩奧出席一個高峰會時，更形容香港已經變成一個由中國共產黨管治的城市；行政長官林鄭月娥則反駁，指本港營商環境仍是最佳，又形容香港前景無限，外資企業應把握時機來港投資。

香港過去一直被美國傳統基金會評為全球最自由經濟體，惟去年已降級至全球第二。基金會表示，現時約9000間外資公司在港設立地區總部，當中約1300間為美國公司，惟隨着本港實施國安法，多間公司正評估所帶來的威脅，部分更已經開始撤離香港，特別是從事收集和管理數據的科技公司。

文章又引用香港美國商會早前進行的調查，指154個會員中，約36%公司計劃將資金、資產或業務遷出香港。基金會認為，隨着外資公司進一步認識國安法的風險，本港金融市場對中國以外的上市公司、投資銀行和機構投資者的吸引力明顯減弱；亦有不少跨國大型金融機構在亞太區其他地方，例如新西蘭或新加坡等設有另一重要營運地點，可以容易撤走其在香港的業務。

基金會又相信，國際傳媒亦正評估是否需要離開香港，指他們擔心在港的報道有違中國國家利益的新聞時，可能會受到國安法懲處。不過，研究文章認為，中國在面對這種情況之下，仍然會堅持自己的腳步。

蓬佩奧及林鄭月娥出席一個高峰會時，亦談到本港的營商環境。對於全國人大常委會今年先後訂立國安法及取消4名香港民主派議員資格，蓬佩奧認為，香港已經變成一個由中國共產黨管治的城市，美國會將香港視作中國，並給予同等對待，又認為全球以至商界亦應如此看待香港。他又指，有商界人士曾私下向他投訴，指自己在中國受到剝削。

林鄭月娥接受訪問時作出反駁，指國安法實施後，本港安全程度有所提升，不少公司對此表示歡迎，認為現時是企業來港營商的最佳時機。她又強調，國安法實施後的唯一改變，是本港社會並無再出現自去年6月起爆發的混亂場面，重申香港在其他方面仍然維持不變。

林鄭又認為，近期事件顯示有不少人未有充分理解一國兩制，重申人大常委會是在別無選擇情況下，才會制訂和實施國安法，以令本港法紀和秩序得以恢復，強調香港在中央政府支持下，將會在國家發展尤其是粵港澳大灣區發展中擔當重要角色，認為香港前景無限，企業應把握良好時機，到香港投資。