再多14間食肆上疫榜　貝沙灣14日累計5人中招

第4波疫情嚴峻，昨日再增100宗確診個案，衞生防護中心昨晚更新確診者到訪及居住大廈表，再多14間食肆上疫榜，包括尖沙咀文遜大廈「大喜屋日本料理」、中環國際金融中心商場「無二」、旺角新世紀廣場「URBAN Cafe Commune」等。

根據衞生防護中心資料，國際金融中心商場有兩間餐廳曾有確診者到訪，包括日本餐廳「無二」及西餐廳「Isola Bar & Grill」。到訪「無二」的36歲女患者(編號6279)居於愉景灣觀星樓，報告日期或最後到訪日期為11月27日。她另曾到訪上環龍記大廈星月樓。

曾到訪「Isola Bar & Grill」的23歲女患者(編號6539)居於旺角Skypark，曾到紅館觀賞張敬軒演唱會，其報告日期或最後到訪日期為11月29日。

確診者居住大廈方面，再有居於私人樓宇的人士中招。一名居於薄扶林貝沙灣南灣6座的31歲女患者確診，而14日內貝沙灣2期南岸6座有3名患者確診 ，貝沙灣南灣9座亦有1名確診者，令貝沙灣14日內累計5人染疫。

另外，有兩名患者居於紀律部隊宿舍，包括一名57歲男患者(編號7028)，及55歲男患者(編號7056)，二人分別居於黃大仙永定道消防已婚宿舍1座及西貢消防處將軍澳員佐級人員宿舍1座。二人為衞生防護中心家居檢疫小組兼職人員。

新增確診者到訪食肆表

港島

●中環國際金融中心商場 無二

●中環國際金融中心 Isola Bar & Grill

九龍

●尖沙咀文遜大廈 大喜屋日本料理

●尖沙咀The ONE 煌苑

●深水埗青山道17號 金豪酒家

●佐敦文英街文輝樓 新發冰室

●旺角新世紀廣場 URBAN Cafe Commune

●觀塘成運工業大廈 新匯聚餐廳小廚

新界

●葵涌葵盛西邨7座 仙花園餐廳

●天水圍置富嘉湖2期 彩逸皇宮

●屯門愛定商場 大家樂

●將軍澳新都城中心2期 翠園

●上水彩園廣場 纜車餐廳

離島

●愉景灣D'Deck Pascucci