壹傳媒上周五復牌爆升持倉曝光　美資券商主力出貨　散戶接火棒

再看另外兩大持倉中介人倉位變化。第三持倉的中介人中國銀行(香港)，上周五的持倉量由3.81%降至3.68%，持倉股數減少328萬股至9,725萬股，淨減股數僅次於花旗銀行；而次大持倉的中介人香港上海滙豐銀行，當日的持倉量由4.49%降至4.44%，持倉股數減少151萬股，至1.17億股。

另外，當日淨減持量較多的其他中介人還有3家。其中，一通投資者的持倉量由0.34%降至0.22%，持倉股數減少309萬股至602萬股；凱基證券的持倉量由0.34%降至0.28%，持倉股數減少169萬股至744萬股；東亞證券的持倉量由0.23%降至0.16%，持倉股數減少184萬股至434萬股。

至於當日買入壹傳媒股份的中介人，主要有5家，相信都是以散戶客群為主的券商，包括富途證券，持倉量由1.03%增至1.24%，持倉股數增加552萬股至3,278萬股；恒生證券的持倉量由2.6%增至2.68%，持倉股數增加202萬股至7,081萬股；耀才證券的持倉量由0.82%增至0.93%，持倉股數增加285萬股至2,465萬股；中銀國際證券的持倉量由0.7%增至0.82%，持倉股數增加334萬股至2,186萬股；工銀亞洲的持倉量由0.38%增至0.47%，持倉股數增加243萬股至1,256萬股。

壹傳媒只有33.02%發行股數或8.7億股股份在CCASS系統內，可供即時交易，意味上周五成交股數4.77億股，反映CCASS內股份轉手1.8次。

壹傳媒今(9日)股價持續波動，開市後曾高見0.31元，之後又回落至0.25元，現報0.27元，升8%，成交額暫時為2,314萬股。