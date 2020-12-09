疫情嚴峻立法會研用Zoom開會　梁君彥：只限無投票會議採用

有鑑於新冠肺炎疫情持續，立法會主席梁君彥今早(9日)指，初步研究以線上會議軟件Zoom召開「非正式會議」，並交由各事務委員會主席考慮，如決定以Zoom召開，則需3天前通知立法會秘書處。

立法會今早召開簡介會，向議員介紹以Zoom開會議。梁君彥在會後指，因疫情嚴峻關係，部分在事務委員會舉行的《施政報告》政策簡報會須延期，如議員同意，可利用Zoom召開該類會議。

被問到屆時以Zoom開會，議員發言會否仍受《立法會(權力及特權)條例》保障，梁君彥解釋由於是非正式會議，故不受《議事規則》和《特權法》保障，又指立法會法律顧問正就此研究，亦不需要修改《議事規則》。至於甚麼是「非正式會議」，梁指凡毋須投票，僅邀請政府官員出席解釋的會議。

有份出席簡介會的衞生事務委員會主席葛珮帆表示，計劃在下周三(16日)早上召開特別會議，討論防疫措施和疫苗供應事宜，傾向在立法會內召開。但她指如疫情更嚴峻，會計劃以Zoom開會，但因不能進行投票，故屆時將不會讓議員提出議案。