工務小組通過新界西兩公屋工程撥款　議員憂加劇區內交通擠塞

立法會工務小組委員會今早(9日)召開會議，通過屯門中和元朗錦田南公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程的撥款申請，分別涉款9.684億港元和9.71億港元。多名議員批評政府沒有處理好交通問題便發展新區域，無疑加劇區內交通擠塞，漠視居民出入需求。

議員梁志祥關注兩區人口上升，政府會否增加工作職位。運輸及房屋局總土木工程師康榮傑表示當區將設有零售業職位，但估計居民仍會主要外出到市區上班，故當居會集中加強交通運載。康被梁批評未有「做好功課」，甚至不能答出將會開設的工作職位數目。

議員田北辰亦指出，新發展區人口大幅上升，但西鐵現時已「逼爆」，市民在繁忙時段甚至未能上車，質疑政府的交通配套能否容納新遷入的人口。康榮傑表示西鐵近年已由7卡車增加至8卡車，西鐵亦會於2021至2022年提升信號，而元朗錦田南公營房屋將於2026年才遷入，所以相信配套足夠。

另外，早前有村民對賠償金額過低感到不滿，議員周浩鼎關注當局安排村民搬上公屋的進度，指有居民反映仍未知道搬遷目的地，難以安排日後工作和子女就學，感到無助。

地政總署總產業測量師梁妙燕表示，錦田南發展區約有190個家庭，當局正進行審查，暫時已處理約50個家庭，待財委會通過相關撥款便可以安排居民遷進公屋。康榮傑亦承諾當局會盡力向受影響村民解釋公屋的選擇，並為他們安排。

田北辰要求分開表決屯門中和元朗錦田南公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程的撥款申請，在席13人中，屯門中工程獲得11人贊成，1人反對，而錦田南工程則得到8票贊成及4票反對，兩個項目獲得通過。另外，工務小組委員會今日亦通過搬遷沙田污水處理廠往岩洞及落馬洲河套地區消防局暨救護站及其他消防設施建議，其後將再到財委會表決。