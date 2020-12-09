遊學團疫下無法成行　旅議會接34宗投訴涉款千萬元

新冠肺炎疫情持續，港人無法外遊，海外遊學團亦被迫取消。教育局表示，今年2月至今，香港旅遊業議會共收到7間中學、17間小學、1間幼稚園及1間特殊學校合共34宗關於遊學園投訴，涉及的學生、教職員及家長共有1686人，涉款1000萬港元。

教育局局長楊潤雄今（9日）回答議員提問時表示，有關的投訴主要涉及遊學團因新冠肺炎而未能出發的退款爭議，以及校方向保險公司索償時，旅行社拒絕向保險公司提供證明文件，包括已訂購機票、酒店，及已支付接待費但不獲退款等所需資料。

楊指，在34宗投訴個案中，旅議會已完成處理12宗，當中包括學校及旅行社雙方就退款安排達成和解、校方的部分損失由保險公司負責，而有關個案毋須旅議會繼續處理；其餘 22宗個案尚在處理，包括6宗正由旅議會跟進，13宗正排期交由旅議會轄下的「消費者關係委員會」處理，以及3宗旅行社就「消費者關係委員會」的裁決提出上訴。