議員促交代港車北上計劃細節　陳帆：適時公布

政府早前在《施政報告》中表示，在屯門赤鱲角隧道開通後，將推行「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃(港車北上計劃)」，容許合資格的香港私家車毋須配額，經大橋進出廣東省。多位議員要求港府交代如何推行計劃，並就細節提出質詢，惟運輸及房屋局局長陳帆多次回應指需時與內地溝通，並會適時公布細節。

議員周浩鼎預料，港府在本地疫情嚴峻的情況下，難以推行港車北上計劃，又詢問倘若香港私家車經計劃在內地發生交通意外，訴訟會在香港還是在內地進行。

陳帆稱，港府希望合資格人士經港車北上計劃可在內地停留不超過30天、全年累計不超過180天，惟港府仍需時間與廣東省政府敲定實施安排及細節。

對於兩地就計劃的溝通，陳帆稱，港府會爭取市民在香港一次過購買香港及內地法定車輛保險，並需要就包括違規、走私、意外等操作細節，與廣東省的執行部門溝通，會盡量簡化申請程序、降低保費所需金額，有完整安排會適時公布。

航運交通界議員易志明指，皇崗口岸的出租車約95%都是「白牌車」，即非法作出租或載客取酬用途的私家車，質疑港府是否有辦法打擊非法經營。陳帆回應指，制度不允許違法行為，有關工作會與廣東省溝通及適時部署。

另外，金融界議員陳振英建議，港府將港車北上計劃延伸至包括深圳灣的陸路口岸，陳帆回應指，當下未有決定，需要與廣東省溝通。至於工業界議員吳永嘉促港府規劃港珠澳大橋附近設施，陳帆亦回應指會適時跟進。