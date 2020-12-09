網上假消息泛濫銀行被炒作 議員斥政府打擊不力

有議員關注互聯網充斥抹黑警方和煽動仇恨等虛假及危害公共安全的信息。

近年網上蓄意散播虛假信息的情況愈趨嚴重，議員郭偉強就現時互聯網充斥抹黑警方和煽動仇恨等虛假及危害公共安全的信息提出口頭質詢，質疑政府低估假資訊的威力，甚至違反國際標準，反其道而行不願立法打擊，反問是否需要國家出手，立法打擊假資訊。

面對嚴峻的假消息問題，民政事務局局長徐英偉回應指，過去有不斷留意海外情況及執法過程，海外規管網上信息法例各有不同，而去年社會事件，抹黑警方和煽動仇恨情況屢有發生，強調局方會以法律為依歸作出跟進，同時會進行全面檢視。另法改委年初亦已成立小組委員會，未來各部門會積極配合。

此外，議員林健鋒提及最近更有銀行被流言炒作，影響本港金融發展，促政府盡快立法，以有效監管假消息的發布。議員廖長江則詢問，在未制訂專項法例前，政府會否考慮其他政策性措施打擊問題，如組建快速反應小組，與社交媒體公司合作移除網絡假消息，或成立查核平台等。

徐英偉表示，最近不但有銀行被炒作，就連抗疫過程也出現假消息的問題，局方會全面檢視如何加強監察，密切留意事態發展，惟現階段無任何新消息公布。