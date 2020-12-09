好鄰舍北區教會2被捕成員仍未獲釋　發文指無懼對簿公堂

慈善團體好鄰舍北區教會前日（7日）深夜在社交網站發聲明，指教會唯一的銀行戶口及傳道人陳凱興夫婦的戶口無故被滙豐銀行凍結，該組織2名人員昨被捕，另有2人被通緝。好鄰舍北區教會今（9日）在社交專頁發文，指「所謂的洗黑錢罪只是障眼法，實質就是政權赤裸裸的打壓」，又透露被捕的前董事及職員仍未獲保釋。

「好鄰舍北區教會」今日早上在Facebook專頁發文，指最痛心的是該會一直照顧的無家者和弱勢社群，因「政治打壓」而受苦，「無家者失去『我們的家』」，並擔憂事件會影響該會的服務承諾。該會又強調，每年皆會聘請專業會計師進行核數，以確保符合政府規定的慈善團體牌照的資格，質疑「空洞粗疏的指控絕不會成立」。

另外，多個社福界組織今日亦在「香港社會工作者總工會」的社交專頁發表聯合聲明，指好鄰舍北區教會為一眾無家者提供免費宿位，其銀行戶口被凍結，讓現在關於無家者等的社會服務，包括宿位、外展社工隊，有機會因而需要停止運作，迫使一眾無家者再次流離失所。聲明要求盡快解除好鄰舍北區教會的戶口凍結，讓弱勢社群可以得到適切的服務。

警方昨日(8日)表示，事件涉及洗黑錢，懷疑有人眾籌了2,700萬港元，遠高於所聲稱收到的890萬港元捐款，相差1800萬港元，支出亦與眾籌目的不同，故昨日拘捕2名涉案女子，包括好鄰舍北區教會的前董事及現職員工，並正通緝案件主腦、即已離港的董事夫婦。