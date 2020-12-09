青年涉揮鐵筆企圖襲警　官看片段後：我只見有人揮警棍

去年10月27日有市民發起反修例集會示威，九龍城區亦爆發衝突。期間一名廿歲青年被指向相距半米的偵緝警員揮舞鐵筆被捕，他今（9日）於九龍城法院否認企圖襲警罪，及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪受審。惟現場片段拍不到警員所述的案發經過，警員則解釋事件發生在片段之前。法庭裁定表證成立，被告不自辯，案件押後至明年1月7日待雙方結案陳詞。

20歲被告林瑞廷，報稱無業。他否認在去年10月27日在九龍城品蘭街與界限街交界，企圖襲擊偵緝警員17781何天佑；及於讓處管有一把鉗子，意圖將其作非法用途使用。

偵緝警員何天佑供稱，他與同袍於當日下午在露明道下車後，看見遠處有一群身穿黑衣及手持武器，相信是示威者的人士，正朝品蘭街方向走，於是上前追截。當他到達品蘭街與界限街交界時，看見被告手持約35厘米鐵筆，在距他半米至一米外上下揮舞數次。他當時踏後一步，被告並未有擊中他。

其同袍見狀遂上前協助，他制服被告後以膠索帶鎖起對方雙手，並在他的袋中搜出一支鉗。他並指出，被告被捕時後腦有「少少擦損」。

辯方卻質疑，他在記事冊、口供及其他文件紀錄中，均未曾提過要以企圖襲警罪拘捕被告。何解釋指當時覺得無此需要，因自己未有受傷。辯方就指，被告當時根本沒有手持鐵筆更遑論揮動，而涉案鐵筆乃何拘捕被告後，才在被告身旁拾起的。惟何不同意。

但庭上播放傳媒當日拍到的片段，並未見到何所述被告揮舞鐵筆的畫面，裁判官疑惑被告的位置應與警員接近，且被告更被指由上而下揮舞數次，質疑：「畫面見到你，被告又好近你，有乜原因見唔到？」、「咁大嘅動作都影唔到？」，更指「我就真係淨係見到有人揮動警棍囉」。何回應指「唔清楚」畫面拍不到的原因，又指揮鐵筆事件是發生在片段之前。