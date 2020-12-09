政Whats噏：畀財經界KOL讚玉腿靚　葉劉反問「真唔真啊？」

葉劉淑儀(左)尋晚出席電視節目露出一雙玉腿，仲搞到另一嘉賓(中)同一眾觀眾分晒心添！

立法會議員葉劉淑儀(Regina)經常會喺社交網站上載「網美相」，佢早前嘅「碎花裙look」更惹嚟唔少網民關注，大家都知道Regina係一位愛美之人。話說Regina尋晚(8日)出席一個電視節目，本身係要討論有關本港對私人資產嘅保障，但網民嘅焦點就去咗Regina對腳度，事關另一嘉賓發言時，第一件事竟然係對住Regina講：「我覺得你對腳真係好靚！」

節目一開場，Regina就先講吓自己嘅睇法；但輪到嗰位財經界KOL發言嗰陣，佢就話想先禮後兵，先送一紮小花畀Regina，再大讚佢對腳真係好靚，搞到Regina都有啲不知所措添！而對方呢個時候就話，因為喺節目上讚你嘅話，佢嘅朋友會向慈善機構等捐1萬蚊喎。

Regina即場都覆咗句：「真唔真啊？」無論呢句讚美係真唔真心都好，唔少觀眾都畀呢一幕吸引咗，令到節目討論嘅正經話題得唔到市民關注。而Regina事後就發貼文，提醒有關人士唔好走數喎！