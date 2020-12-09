逾5300名政府外判工不享約滿酬金　平均時薪僅得38.9元

政府去年聲稱改善全體外判工福利待遇，在外判合約制度加入打風更1.5倍計薪等，惟實際上同工不同酬問題仍然持續。勞工及福利局局長羅致光今(9日)回應議員書面質詢時透露，截至今年9月30日，共有112份尚未屆滿的合約採用舊條款，涉及5,314名工人，其平均承諾時薪僅得38.9港元。換言之，現時政府聘請約4萬名外判工中，約13%不能享有合約酬金、打風更1.5倍計薪等福利。

羅致光透露，在4個經常聘用外判工的政府部門中，共有383份已實施過度安排或改善措施的新條款合約，平均時薪為44.5港元。當中康樂及文化事務署有高達33份合約採用舊條款，佔該部門總數31.7%，涉及1,634名工人，平均時薪介乎37.5至38.5港元。而房屋署、食物環境衞生署及產業署，則分別有2,524、813及343名工人屬舊條款合約，未能享有合約酬金等福利，平均時薪介乎36.6至44港元。

對於港府今年初承諾將於今年底前完成有關檢討，羅表示，現正整理和分析相關數據，相關報告快將完成，並提交予行政長官。