疑港鐵「十個茶煲六個蓋」致事故頻生　議員斥政府「佛系」應對

港鐵事故頻生，有議員質疑港鐵人手不足，「十個茶煲六個蓋」，無法解決原本出現的小問題，以致演變成重大事故，懷疑政府以「佛系」態度應對。運輸及房屋局局長陳帆指局方非常重視港鐵資產管理、人手編制等問題，於恒常監管當中有所涉獵，強調局方將繼續跟進。

身兼香港鐵路職員工會總幹事的議員陸頌雄，於今日(9日)的立法會會議上指港鐵的新鐵路，以至現有的鐵路事故頻生，令市民極不滿意及擔憂，認為鐵路服務的關鍵在於人手及人才。陸表示，經常接獲港鐵前線員工的投訴，指人手嚴重不足，「十個茶煲六個蓋」，向上層報告小問題及較次要的問題時，很多時未能作出即時維修，令小問題釀成大事故。陸質疑政府作為港鐵的大股東，於評估港鐵人手問題上，以「佛系」、「食花生」及無為而治的態度應對，令「巧婦難為無米炊」。

陳帆回應指，隨鐵路延長及技術的複雜性不斷提升，鐵路營運面對更大挑戰，政府的相關部門對港鐵的恒常監管上，有涉獵人手編制、人才培訓及保留的問題，並將繼續與港鐵跟進。

政府早前表示會研究成立新部門，專責處理及監督鐵路規劃和建造事宜，議員田北辰批評進度緩慢。陳帆回應指政府正參考顧問公司提交的報告，研究新部門的角色、職責及架構，目標於《鐵路發展策略2014》的新鐵路項目進入施工階段前，捉緊時間成立新部門，全面覆蓋對新、舊鐵路的監管。

對於東鐵線新信號系統早前於測試期間，發生列車「入錯線」及系統錯誤顯示列車「衝燈」的事故，田北辰質疑有關事故將令沙中線工程未能如期通車。陳帆表示，港鐵已就事件成立調查委員會，並正撰寫報告，政府於審視報告，確保安全性後才會批准新信號系統投入服務，強調目標仍於2022年首季進行沙中線通車。