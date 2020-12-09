《環時》記者機場遇襲案　將於12月23日裁決

內地《環球時報》記者付國豪去年8月在香港機場遭人禁錮和襲擊，「佔旺女村長」畢慧芬等4人被控暴動、非法集結、非法禁錮、對他人身體加以嚴重傷害等罪名，控方今日（9日）就書面結案陳詞提到的法律觀點作補充後，法官將案件押後至12月23日裁決。

案中4名被告分別是賴雲龍(20歲)、畢慧芬(23歲)、何家樂(29歲)及黃逸豪(29歲)。賴、畢及何被控暴動罪；黃則被控非法集結罪。黃及畢另被控非法禁錮罪。賴、畢及何另被控對他人身體加以嚴重傷害罪。眾被告否認上述控罪受審。

而賴於案件開審前已承認普通襲擊付國豪，及阻礙救護隊目執行職務。何則承認管有攻擊性武器，有關控罪將於暴動等罪有裁決後一併判刑。

案發於2019年8月13日與14日期間，在機場一號客運大樓離境大堂G行段。控方指付國豪當晚先被一名黑衣男子拍打了一下，之後被群眾包圍，有被告及在場人士指他是間諜、公安、假記者及警察，更有人指他是「國家派嚟嘅官方人員」。

繼而他被毆打及禁錮，有人使用羞辱性語言謾罵他，有人向他淋水潑水，更有人試圖當眾脫去他的褲子。及後有人用膠索帶將他綁在行李車上。