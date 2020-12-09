2007年至今棄置車輛零檢控　議員促修例提高阻嚇力

本港不少地方均出現棄置車輛，運輸及房屋局局長陳帆今午(9日)在立法會上指，警務處和地政總署於今年首3季合共收到1241宗有關棄置車輛的投訴，比去年少逾400宗，又指投訴個案中，過去3年以元朗區較多，市區方面則以九龍西區為主。他亦指，因在搜證方面非常困難，故地政總署自2007年以來都沒有個案進入檢控程序，有議員建議應提高阻嚇力。

提出質詢的議員陳恒鑌指，不少棄置車輛已「生哂草」，連車輪也不見，又指亂拋垃圾都會罰款5000港元，但政府在大費周章後都沒有作出檢控，甚至會保存車輛，質疑政府是否積極和認真處理。

議員謝偉銓則認為處理棄置車輛需要動用多個部門和資源，但沒有辦法懲處，關注政府會否考慮修改法例，提高阻嚇力。另一議員郭偉強則指有棄置車輛是放在後巷，曾向警務處和食環署求助不果，認為現有條例不足以應付，政府應有新法例處理。

陳帆表示，由於大多棄置車輛均沒有展示行車證和車輛登記號碼，故在搜證方面非常困難，又指向非法佔用政府土地的人士採取檢控行動，須有足夠證據確立所涉人士的身份，而相關部門現正制定聯合行動的操作模式和細節，各區的民政事務處會擔當統籌和協調角色，望更有效處理在公共道路上棄置車輛。他又指，在處理時需要先確認有關土地由誰人擁有，地政總署會處理。至於修例方面，他表示會採取開放態度。