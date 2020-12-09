立會極速通過追加撥款　議員批政府防疫差洗冤枉錢

政府早前向立法會提交《追加撥款(2019-2020年度)條例草案》，涉及近626億港元的政府服務開支追加撥款，今日（9日）獲立法會通過。由於追加撥款當中包括用作防疫的300億港元，有非建制派議員批評相關撥款是「洗得不對的冤枉錢」，又形容政府在使用首兩輪防疫基金時「太大花筒」。

立法會今日（9日）迅速通過相關條例草案二讀，最後於三讀階段在沒有議員發言的情況下，以35票贊成、1反對及1票棄權下迅速獲得通過。整個審議過程只用了約20分鐘。

由於在政府一般收入帳目中，有28個在2019年至2020年財政年度的開支結算，超逾其原來撥款金額近626億港元。條例草案訂定條文追加有關款額，以增補已經由《2019年撥款條例》所撥出的款項 。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓在二讀階段發言時指，今次的追加撥款可能是歷年最多，比上一個財政年度增加70％，全因當中有300億港元是來自兩輪防疫抗疫基金的開支，另外亦有大部分款項為2019年的公務員薪酬調整。他又解釋政府提出條例草案是為了符合法律及會計上的需要，強調今次發言是為了說明程序及事實，以免有人借題發揮，以為政府在財政出現超支情況下仍尋求立法會追加撥款，從而攻擊政府及支持條例草案的議員。

非建制派議員鄭松泰緊接發言時表明反對追加撥款，又批評政府在過去大半年防疫不力，令市民無法工作、而自僱人士更被防疫基金遺忘，認為今次追加撥款中用作防疫的300億港元是「洗得不對的冤枉錢」，又形容政府在使用首兩輪防疫基金時「太大花筒」，用得不夠聰明，如在初期資助放置「夾公仔機」舖位的租金，卻未有針對面對困難的行業。

鄭又憂慮，今明兩個月有不少重要節日，是多個行業的黃金時間，惟受新的防疫措施影響料將面對打擊，希望財經事務及庫務局可以爭取新一輪防疫基金協助需要協助的行業。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指疫情是特殊情況，政府已為此投放很多資源，受惠市民與行業有目共睹，現時亦準備收集外界對財政預算案意