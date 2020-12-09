港珠澳大橋珠海口岸擬興建地鐵　最快1小時直達廣州東站

港珠澳大橋通車2年多，但大橋位於香港、珠海及澳門的口岸均沒有鐵路直接接駁，市民於口岸進出市區需轉乘巴士，交通未算便利。內地官媒報道，國家發改委規劃興建廣州地鐵18號線南延線，該鐵路其中一條支線將直駁大橋珠海口岸。報道指，該鐵路通車後，市民料可於1小時內，由大橋珠海口岸乘搭鐵路直達廣州市中心。

報道指，廣州地鐵近日就「大灣區城際廣州都市圈線路(廣州段)場站綜合體前期研究項目」進行招標，招標文件交代了正在興建的廣州地鐵18號線最新發展。文件指，國家發改委於今年7月底，批准了「粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃」，該規劃建議興建「南沙至珠海(中山)城際鐵路」，即廣州地鐵18號線南延線。

該延線由位於廣州市南沙區的「萬頃沙站」出發，經「十六涌站」，到達中山市「翠亨新區站」，並於該站分成2條支線，其中1條支線前往中山市區，並以「中山路站」為終點站。另1條支線則前往珠海市，並以「人工島站」為終點站，而參考珠海市自然資源局近日相關招標的文件，該人工島站設於港珠澳大橋珠海口岸。

現時廣州地鐵18號線正在施工，該線由廣州東站出發、沿線設冼村站、磨碟沙站、龍潭站、海珠濕地站、沙溪站、南村萬博站、番禺廣場站、橫瀝站，以及萬頃沙站。換言之，當廣州地鐵18號線南延線落成後，廣州東站將有鐵路直駁至大橋珠海口岸。

報道指，以現時廣州地鐵18號線規劃的最快車程約30分鐘推算，廣州地鐵18號線南延線由萬頃沙站至人工島站的里程亦相若，估計市民由廣州市中心出發，有望於1小時直達大橋珠海口岸。