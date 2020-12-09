綠置居今結束揀樓　房委會委員料約1成單位滯銷

「綠置居2019」揀樓環節於今日（9日）完結。房屋委員會今日共邀請260人到場揀樓，共有約541個單位可供選購。有房委會委員預計今次整體最終約賣剩1成單位，即約500個單位滯銷，亦料整體揀樓人士出席率不足1成。委員認為今次為2014年復售資助出售房屋以來，出現較嚴重的滯銷情況，估計原因與單位偏細及經濟不景有關。

以市價49折出售的今期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，合共提供3,696個單位。綠置居由6月29日開始揀樓至今共75天，銷情一直冷淡。截至昨日，僅有3,169個單位成交。繼日前所有家庭申請者完成揀樓後，一人申請者今日亦完成揀樓。

房委會委員招國偉預料，今期將賣剩約500個單位，而揀樓人士甩底率亦偏高。他分析指，今次家庭申請者揀樓意欲較低，變相一人申請者有較多機會揀樓，然而即使如此，但亦出現滯銷，則有可能與單位窄小及經濟環境差有關。

他舉例，3至4人綠表家庭或對今次普遍100多呎的單位不感興趣，因而出現資源錯配局面，「他們本身已住在公屋，冇理由會揀一間分分鐘細過現時的單位」。