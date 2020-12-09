逾99%受訪者指區議員必須宣誓　促修例違誓者即DQ

政府正檢視公職人員宣誓擁護《基本法》及效忠特區政府的相關法例，有團體於本月3日至8日在網上發起投票，調查市民對區議員是否需要宣誓的看法。元朗監察議會聯盟今（9日）公布「區議員宣誓逐個捉」網上投票結果，超過99%的投票市民認為區議員應在參選前宣誓，政府應修例取消違反誓言的區議員資格。民政事務委員會主席、元朗區議會前主席梁志祥表示，調查結果反映市民對區議會現況不滿，促政府盡快修例，要求區議員宣誓效忠。

調查約有1萬名市民參與，結果顯示，98.1%的投票市民認為區議員屬於公職人員，因他們收取公帑酬金，在地區層面獲諮詢參與政策制訂的工作。另有99.5%的市民指區議員在參選和接受任命前必須宣誓，亦有99.4%的市民表示政府應修訂《區議會條例》及《宣誓及聲明條例》，取消違反誓言的議員資格(DQ)。

元朗監察議會聯盟召集人李月民指，《港區國安法》第6條規定公職人員就任公職時應簽署文件確認或宣誓擁護《基本法》，政府應就第6條再作解釋，並將區議員規劃在內。李又指《臨時區議會條例》及現行的《區議會條例》對當然議員已有宣誓的法定要求，故認為要求區議員宣誓合乎市民期望，要求政府立即修訂《區議會條例》及《宣誓及聲明條例》，並就宣誓細節進行本地立法，生效期亦應追溯至現屆區議會。

梁志祥表示，民主派區議員上任1年來在政治、議員職責、以及連繫社區上都出現極大問題，批評有部分議員只服務相同政見的市民，不但加強社區分裂，更未能全面地反映民意。他狠批民主派區議員多次在會議上禁錮政府官員，要求官員討論和區議會職權無關的事項，而相關調查結果反映市民對區議會現況不滿，促政府盡快修例，要求區議員向特區政府問責。