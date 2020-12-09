疫情衝擊展覽業　年內364場會議展覽須延期或取消

新冠疫情影響各行各業，本港展覽業亦已停擺近一年，商務及經濟發展局今日(9日)向立法會遞交的文件顯示，今年2月至11月本港共有364場會議及展覽活動需延期或取消，政府已於防疫抗疫基金下設立會議展覽業資助計劃，預留10.2億港元資助業界，並將資助計劃延長至明年12月31日，以鼓勵更多會展活動在香港舉辦。

立法會文件顯示，根據香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館管理公司提供的資料，原定於今年2月至11月舉行，但最終延期或取消的會議及展覽活動共有364場，其中會展中心分別有170場會議及68場展覽延期或取消；至於亞博館則有80場會議及46場展覽延期或取消。

截至今年11月30日，有10場展覽已預訂場地於本年12月於會展中心舉行。然而由於近日疫情嚴峻，有關活動的主辦單位經考慮疫情最新發展及政府的防疫措施，已因應其個別情況與場地管理公司商討安排，當中大部分原定於12月舉行的會展活動或須取消或延期。至於亞博館則不會於本年12月舉行會展活動。

展望明年，截至今年11月30日，已在會展中心及亞博館預訂場地於明年舉辦的活動共有328場。不過，文件指當中大部分均在籌備階段，同時亦需因應疫情的最新發展作出調整。鑑於明年本港會展活動的整體情況仍存在不確定性，商經局未能就參展商數目作出準確估計。

政府在防疫抗疫基金下設立總額達10.2億港元的會議展覽業資助計劃，並已經全面啟動，資助計劃分兩部分，一部分是向在會展中心和亞博館舉辦的展覽和國際會議的主辦機構提供百分百的場租資助；另一部分是資助所有參與香港貿易發展局舉辦展覽的參展商，和主要會議的參加者50%費用。資助計劃原定為期12個月，現為鼓勵更多會展活動在香港舉辦，政府已將整個資助計劃延長至明年12月31日結束。