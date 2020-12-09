政府重申九東建單軌高架鐵路成本高昂　非可行選項

新一份《施政報告》指政府已大致完成九龍東環保連接系統的詳細可行性研究，發展局局長黃偉綸今早(9日)在立法會回應議員質詢時表示，擬議連接系統詳細可行性研究發現，在區內建造單元高架模式連接系統(單軌高架鐵路)，技術上極度受制於毗鄰的稠密發展，成本亦十分高昂，不具財務效益，並非可持續及可行的選項，配合東九龍進一步發展。

黃偉綸續說，研究建議在區內日趨完善的道路及鐵路基建設施，以及便捷公共交通服務的基礎之上，賦以推展多元組合的系統，以多種具備環保元素及暢達連接功能的設施，相互兼容運作應更為有效和可取，當中包括在區內採用電動巴士、專線小巴，行駛新增的路線，發展自動行人道網絡，串連啟德前跑道區、九龍灣行動區以及觀塘行動區，打造貫通啟德發展區內的海濱長廊、休憩用地、行人及單車的共用通道。

他期望透過多元組合系統各項環保設施，便捷連接啟德、觀塘 、牛頭角及九龍灣等地的鐵路及交通車站，鼓勵市民多步行及踏單車，減少使用車輛及道路，進一步打造環保社區。

運輸及房屋局副局長蘇偉文說，當局正推行6號幹線工程，預料將在2026年全線通車，由將軍澳藍田隧道、中九龍幹線、T2主幹路及茶果嶺隧道組成，連貫將軍澳及西九龍東西快速的道路，同時紓緩九龍東主要連接路段，交通擠塞的問題。