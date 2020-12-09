北環線古洞站2026年開通　議員憂淪屯馬線翻版分期通車

政府擬加快興建北環線，配合新界東北發展計劃。根據運輸及房屋局遞交立法會文件顯示，北環線古洞站的開通日期，將以古洞北首批公營房屋的入伙日期為準，即「古洞站」料於2026年開通。議員指，政府日前透露過北環線或要分期興建，擔心項目將淪為屯馬線翻版，需分期逐段開通，隨時需等多10年都未能全線通車。

根據政府於6年前公布的《鐵路發展策略2014》文件，北環線是連接東鐵線和西鐵線的一條新鐵路，分別設有錦上路站、凹頭站、牛潭尾站、新田站和古洞站，當中錦上路站位於西鐵線，而新建的古洞站則位於轄屬東鐵線的落馬洲支線，在落馬州站和上水站之間。

運房局局長陳帆今日(9日)書面回覆議員麥美娟的提問，指當局規劃北環線時，會確保該線推展與相關新發展區的發展步伐配合，以帶動新田、牛潭尾及凹頭一帶的發展。當局會以古洞北新發展區公營房屋首批居民遷入的時間，作為開通古洞站的目標。另外，路政署已委託顧問公司，檢討政府監管鐵路發展項目制度，並於新鐵路項目動工前落實新監管策略。

翻查資料，古洞北首批公營房屋預計2026年落成，換言之古洞站將於同年開通。不過，古洞站開通未必等同北環線通車。政府日前表示，因為配合相關新發展區，北環線可能要分段興建。早前有消息指，凹頭、牛潭尾及新田的住宅發展，最快入伙的一幅用地是位於凹頭沙埔，預計於2030至2031年入伙。

麥美娟批評政府興建新鐵路緩慢，至今仍未能交代北環線通車時間表，配合不到相關新市鎮發展，表現令人失望。她批評政府部門在發展新市鎮時各自為政：「你有你起樓，我有我搞鐵路，完全不似是同一個政府去辦事。」她擔心，北環線會淪為屯馬線翻版，當局只會先開通古洞站應付需求，其他站則通車無期，「好像斷橛禾蟲，隨時等多10年都未見到整條鐵路。」