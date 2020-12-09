受晚市禁堂食牽連　九巴狂減兼職車長時數　工會斥政府零支援

本港新冠疫情無日無之，政府明日(10日)起實施更嚴格防疫措施，食肆晚6朝5不可提供堂食。有工會表示，繼新巴及城巴後，九巴近日亦陸續減少兼職或時薪車長工作量，部分九巴車廠更停止兼職車長報更安排，亦有車長稱明日起龍運將停止兼職車長報更。工會對有關安排感到無奈，批評兼職車長經常被政府抗疫支援政策所遺漏，過去多次去信行政長官和運輸及房屋局等卻被敷衍了事。東網正向九巴查詢。

香港專營巴士兼職從業員工會指，上周三(2日)起，九巴個別車廠已開始暫停向兼職車長報更，近日再接獲消息指有關安排將擴展至其他車廠，工會正積極向九巴查詢有關安排。工會主席鄭啟祥坦言，食肆禁晚上堂食後，巴士需求大減，但因部分受影響員工是靠兼職車長收入維持生計，一旦暫停或減少派更對其收入大受影響，冀九巴可加強溝通，並考慮安排部分車長暫時調往其他崗位工作，如入油員及清潔員等，令收入有最低保障。

鄭續稱，兼職及時薪車長經常被忽視，政府雖然有多項措施補貼巴士公司、小巴及旅遊巴司機，惟兼職車長卻「1毫子都冇袋過」，要求政府正視兼職車長苦況。