政府收緊食肆限制　有酒樓料未來兩周失百萬營業額

酒樓今日仍有不少顧客。(黃偉邦攝)

新冠肺炎衝擊各行各業，由明日(10日)起，食肆傍晚6時後禁止堂食、宴會人數上限減至20人，另多類場所須關閉，相關措施為期兩周，直至本月23日。東網記者今日(9日)午市時分到旺角一帶巡視，發現該區大部分餐廳仍然「坐爆客」，有酒樓負責人指每年12月份屬旺季，而新防疫措施實施後，預料未來2周將損失7位數字營業額。

位於旺角的倫敦大酒樓負責人蘇先生指，尚有約兩周便到「冬至」，依照傳統，不少家庭均會在當日前後日子聚首一堂食晚飯「做冬」，預計該周營業額至少達80萬港元，惟受新防疫措施所限，預計未來2周將損失過百萬港元營業額。

蘇又指，受限於2人1枱限制，目前生意額已大幅下跌85%，無奈下將會要求部分員工放無薪假，他直言幸得業主暫時寬免租金，不用交每月達200萬港元的租金，否則經營將會非常困難。

食客余先生指疫情爆發後，已盡量減少外出進食。他贊同政府收緊防疫措施，又指「為疫情都冇辦法」，認為首要是控制傳播鏈。