促英方勿再說三道四抽政治水 　議員倡司法機構跟進量刑不公

立法會就委任英國最高法院副院長賀知義，為終審法院海外非常任法官的擬議決議案進行討論，多名議員支持有關任命，促英國方面勿再對本港司法機構說三道四，亦有議員認為司法機構仍有不少改進空間，希望司法機構對量刑不公問題作出跟進，建議參考外國做法，設立量刑委員會。

資深司法任命建議小組委員會主席梁美芬表示，委員會過去就問題進行商議，大部分委員均贊成有關任命，邀請委任其他法系的法官，可謂「用其所長、避其所短」，容許有才能法官參與本港審訊。她又希望英國政客不要再抽政治水，對別人的體制說三道四。

本身是律師的議員周浩鼎指出，過去不少地區就《港區國安法》合法性提出質疑，不明白政府為何不第一時間向外界作出澄清、司法機構向外間抗辯，甚至作出嚴正駁斥，表明是依法合憲，避免公眾誤會，維護司法機構的聲譽。希望有關委任生效後，可清楚向外界展示，他們同僚亦接受本港任命，促請對方勿再借機抹黑本港司法機構。

他亦希望司法機構對量刑不公問題作出跟進，建議參考外國做法，設立量刑委員會。同時應吸收海外處理法官行為操守投訴的經驗，設立專門、獨立的機構，讓市民尋求公義。

議員李慧琼質疑是否所有法官都遵從誓言，指司法機構不能只埋怨公眾批評無理，不明白法官判案，而應以公眾容易理解的方式與公眾溝通，提高處理投訴法官的透明度。又指自反修例風波以來，已要求律政司長鄭若驊不要「潛水」，要提出事實和法理反駁歪理，但鄭若驊仍未夠主動，表現未符合市民期望。

政務司司長張建宗表示，賀知義地位崇高、聲譽卓著，他的任命將對終院有巨大貢獻，若立法會同意今次任命，賀知義的任命會在明年1月生效，任期3年，海外非常任法官將增至14人。