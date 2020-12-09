港大發現1.5億年前始祖鳥換羽記錄　助揭鳥類飛行演化

飛鳥需換走羽毛才能維持良好的飛行狀態，而牠們一般會採用順序換羽的策略。一般認為，最早的帶羽毛恐龍沒有系統性的換羽策略，這是由於牠們還沒有進化出飛行能力。不過，香港大學一項最新研究打破上述説法，該研究在1.5億年前的古鳥類始祖鳥化石中，發現了最早的換羽記錄，顯示始祖鳥是採取從中心開始換羽的策略，有助了解鳥類飛行能力的演化。

港大理學院地球及行星科學部古脊椎動物實驗室、地球及行星科學研究部助理教授（研究）文嘉棋，及身在美國的研究人員，近日在著名的古鳥類始祖鳥Archaeopteryx化石中，發現最早的換羽記錄。該化石在1.5億年前，於德國南部的熱帶潟湖環境中形成並得以保存。

現代鳥類最常見的換羽策略是順序換羽，兩邊羽翼的羽毛會對稱地同時更換。換羽的順序有2種策略，第一種為按順序換羽，羽毛會按次序脫落，在稱為鳴鳥的雀形目鳥類中最常見；第二種策略是從翼中心開始慢慢向外換羽，在獵鷹等非雀形目鳥類中較常見。後者可縮小羽翼中缺毛的範圍，有助在換羽期間維持飛行能力以進行捕獵。

文嘉棋與團隊一直研究飛行能力的起源，而團隊利用「激光誘導熒光技術」，在美國瑟莫波利斯的始祖鳥標本中發現了在白光下看不到的羽毛鞘。Foundation for Scientific Advancement研究人員Thomas G Kaye指，團隊在兩邊羽翼發現對稱的羽毛鞘。這些羽毛鞘隔着一條羽毛，也不是按照順序。這顯示始祖鳥是採取從中心開始換羽的策略，就像現代獵鷹一樣，以維持最高的飛行能力。」

團隊指出，找出換羽策略的進化過程有助了解鳥類飛行的起源。文嘉棋相信，從中心開始的換羽策略在早期的飛行恐龍中出現，是基於牠們較低的飛行能力，因此採取此換羽策略，可有助提升飛行能力。

研究結果已於Communications Biology中發表。