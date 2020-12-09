學生無牌管有對講機罰款四千元　另管有六角匙獲判無罪

去年11月理工大學爆發衝突期間，一名男學生因攜帶六角匙及無線電通信器，在土瓜灣被警方拘捕。他否認一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，經審訊後，今天（9日）在九龍城法院獲判該罪不成立，但他在案件開審前承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，被判罰款4000港元。

被告張文皓（20歲），被控於去年11月13日，在土瓜灣遊樂場內近兒童遊樂區，管有8把六角匙，以及於同日日無牌管有4部無線電通訊器。控方指被告管有8把六角匙，意圖用它們入侵如商舖等的地方，作出損壞或盜竊等。

裁判官葉啓亮裁決時指，被告當時戴黑色圍巾和鴨嘴帽，他的背包又有防毒面具，他明顯欲掩飾身份，種種迹象亦顯示他是一名示威者。雖然被告在堵路地點附近被捕，而他的配備亦有可疑，但控方未能證明被告是有份參與堵路，而當時用作堵路的物品是膠圍欄等，故控方也未能證明被告圖用涉案六角匙拆開鐵圍欄。

裁判官續指，六角匙可以是普通家具用品，而它亦非百合匙，難以單獨作為爆竊工具使用，被告當時身上亦沒有配備一套爆竊工具，他也不是在梯間、樓宇等可作入侵的地點被捕，控方未能證明被告管有涉案六角匙意圖非法使用，因此判被告管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪不成立。