聽障青年誤以為「有得揀」拒感化　官強調判刑非度身訂造

去年11月中，一名有聽障的23歲無業青年，深夜穿上黑色衣物在車公廟站附近流連，結果被警員截查並揭發管有5枚催淚彈彈殼。被告馬嘉俊早前承認無牌管有彈藥罪，案件原定今（9日）判刑，惟辯方指被告與感化官溝通出問題，被認為拒絕接受感化令，故申請索取進一步報告。裁判官指判刑還要考慮懲罰因素，目前仍有可能判監，但批准押後至明年1月20日等候報告後才判刑。

辯方律師稱，被告一向就感化令報告事宜，跟一名姓阮的姑娘溝通，但當中可能有一些誤會，令撰寫報告的林姓感化官誤以為被告不願接受感化。而被告亦誤以為自己「有得揀」，可以選擇社會服務令。

辯方重申，被告本身有自閉症特徵，其智力亦處於邊緣水平，加上對陌生人不信任，跟不熟悉的人常出現溝通問題，如法庭能判被告守感化，相信對他的就業以至社交技能都有好處。

裁判官回應，判刑不能只為被告着想，亦不是為他度身訂造，法庭也要考慮懲罰等其他因素。而被告的選擇亦不只感化令及社會服務令，法庭絕對有權判處監禁。不過，為「公道啲比被告多一次機會」，故批准將案押後以索取第二份感化和社會服務令報告。

案情指，警員於去年11月15日凌晨2時許，乘坐警車在港鐵車公廟站一帶巡邏時，看見身穿黑色衣服和褲子，戴上黑色口罩的被告馬嘉俊。被告甫見警車便逃跑，最終在大圍車公廟路和翠田街附近被截停，警員在他手上的袋內，發現涉案催淚彈彈殼和一罐噴漆。