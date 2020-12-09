官地變私家路　南區文麗雙築涉霸路　地署去信業主促跟進

南朗山畔海洋公園道的私人屋苑「文麗雙築」，被指霸佔連接海洋公園道及登山纜車救援徑的一段道路。日前該道路上出現由屋苑客戶服務處放置的告示牌及通告，聲稱該處為「私家路」和「鎖車地帶」，又表明嚴禁擅闖，違者報警處理。地政總署直指該道路屬官地，為文麗雙築的非專用通道，該署已向業主發信並要求跟進。東網記者今(9日)到場視察，發現有關告示牌及通告已遭移走。

地政總署表示，連接海洋公園道與鄉郊建屋地段第853號(即文麗雙築)的一段道路，為文麗雙築的非專用通道。根據地契條款，該通道屬政府土地並由上述地段的業主負責維修及保養。該署早前曾派員視察，並已向業主發信及要求跟進相關告示。

東網記者今日到場視察，發現上述道路再無張貼任何標示，原有的「私家路」告示牌已被移除，現場則留下路牌被封的痕迹，目前車輛已經可以自由通過。記者沿路前行至文麗雙築的機房，見外牆掛有警告橫額，寫上「私人重地，嚴禁擅闖，違者必究」字眼。記者欲再前行，隨即被保安員阻止，表示地方為私人地方。

在附近工作的麥先生表示，以往亦有循該路前往南朗山，指以往該道路上確曾張貼「私人路」的告示，「佢（保安員）都畀人入，係叫你唔好入去個住宅。」