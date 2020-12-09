運輸工否認拒捕　稱警署內被扑暈　警員指被告掙扎仆穿頭

去年9月旺角警署外有人群聚集，期間有人塗鴉警署外牆，引來防暴警追截，49歲運輸工人涉嫌反抗警員拘捕，被捕後又疑被搜出一支雷射筆。該運輸工否認在公眾地方管有攻擊性武器及抗拒警務人員兩罪，案件今（9日）於西九龍裁判法院開審。警員供稱被告於警署內情緒激動，不但辱罵「死黑警，收皮啦！」被告又掙扎致不慎仆倒，左額才因此撞傷流血。惟辯方說法是有人在警署內，用硬物擊中被告的左額，更令被告倒地休克數秒，但警員否認辯方所指。

控罪指，報稱運輸工人、49歲被告陳卓傑於去年9月22日在港鐵太子站外的公眾地方，攜有一個能發出雷射光束的裝置，並於同日在太子站C1出口外抗拒在正當執行職務警員。

女警長郭嘉嘉供稱，當日她負責在旺角警署6樓的監察點內監視周圍的群眾活動。至晚上近9時，郭發現彌敦道的行人路上有人企圖塗鴉警署外牆，但當她探頭望外時，就遭多種強光照射頭部及眼睛，致視力一度模糊。及後郭向控制中心報告，約5至10秒後，一些防暴警從警署閘口衝出去拘捕塗鴉人士。

警員王立聰則供稱，他接到控制中心通知後，即時從警署側閘跑出，並見被告在內的數名人士開始逃跑，於是他追截被告。期間王多次用手捉住被告的肩和手，但均遭被告掙扎擺脫，最終要在同僚協助下才能制服被告。及後被告在警署內被搜出其背囊內有一支雷射筆，王遂宣布拘捕，惟讀畢警誡詞後，被告突然情緒激動，並掙扎致跌倒。

辯方盤問王時指稱，被告是在警員追捕疑犯途中才出現，卻被誤當為目標，他沒有抗拒警員拘捕，及後他在警署內則遭人襲擊。王否認上述說法，但王同意為被告補錄口供時沒有向被告覆讀及作結尾聲明，因他考慮當時被告有傷，須盡快由救護車送院，才不依一般程序，而是選擇自行補錄。