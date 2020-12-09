逾90%受訪教師稱改革通識科屬政治打壓　教協促政府撤回方案

港府日前宣布大幅改革通識科，包括課時減半、取消獨立專題探究、設內地考察團等，惹來教育界反彈。有教育團體進行的調查顯示，大部分通識老師認為改革屬政治打壓，罔顧學生利益，要求教育局撤回改革方案。

香港教育專業人員協會於本月1至8日進行問卷調查，訪問502位通識科教師，約佔全港通識科老師的20%。結果顯示，約90%受訪者認為，過去通識科的教學符合課程宗旨；不同意特首指「通識被異化」、「需要糾正」等言論。有92%受訪者認為改動是政治凌駕教育的打壓，93.8%人不同意通識科是煽動年輕人參與違法抗爭根源的說法。

逾80%受訪者認為，改動後的通識科難以培養學生批評思考、自主學習的能力；有近70%受訪者認為，有關改動有負面影響，課堂會逐漸失去開放討論的空間，課程恐怕會側重國家發展正面的成就，但一些重要且負面的課題則不敢觸碰。整體而言，超過90%受訪者認為通識的改動對香港教育發展有負面影響。

另外，超過90%受訪者認為，教育局應該循既定程序諮詢業界，而非繞過正常機制，以粗暴、倉促的方式強推改革。超過80%認為，當局應該撤回有關方案。前議員葉建源表示會約見教育局，反映前線教師的訴求，並持續監察有關進展。

中學通識科老師張鋭輝表示，前線通識科老師感到相當憤怒、徬徨；他又指，社會付出資源培訓他們，他們卻無法專科專教，是浪費資源。另外，若課時減半後，學校無法安排適當教務予合約教師，亦令他們有機會失業，前路茫茫。