缺席聆訊男子被捕後獲保釋　高院拒律政司覆核僅收緊保釋條件

28歲男子范俊文被指去年7月1日有份闖入立法會大樓，他先被票控進入或逗留在會議廳範圍罪，但他一直缺席聆訊，法庭因而發出拘捕令。他直至上月底才被捕解上東區法院應訊，並被加控參與暴動罪，最終獲准保釋候訊。惟律政司不服，向高院要求覆核主任裁判官錢禮向被告批出保釋的決定，法官彭寶琴今天（9日）聽取陳詞後，決定繼續准許被告保釋，但就收緊其保釋條件。

今次覆核申請的答辯人范俊文，被控於2019年7月1日，在立法會1號立法會綜合大樓，與黃家豪、羅樂生、何俊諺、畢慧芬、孫曉嵐、潘浩超、馬啟聰、王宗堯、沈鏡樂、劉頴匡、吳志勇及其他不知名人士參與暴動；及於同日違反《立法會（權力及特權）條例》所發出的行政指令。他將於明天（10日）到東區法院再應訊，處理將其案件轉介區域法院的程序。

答辯人在先前被捕時，拒絕向警方披露其住址及職業，但獲保釋後就承諾會在跟父親同住。另外他亦透露，現時在一間食品公司任職採購員。

他原本以現金及人事擔保各1萬港元保釋外出，今天法官就下令要多加1名擔保人支付多1萬港元現金作擔保。另外，他本來只須每兩星期到警署報到一次，現改為每周報到3次。其不准離港的命令和禁足令繼續之餘，今天起要額外遵守宵禁令。此外，他最遲要在明天，向法庭呈交其僱傭合約及其他相關僱傭文件的副本。