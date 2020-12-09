未為病人吞嚥困難作預防措施　西醫趙崇就被控專業失德

西醫趙崇就涉於2016年5月至6月期間，未有為一名女病人執行合適的預防措施，以防止病人在服用藥丸時出現「濁親或哽親」的情況，導致該病人服藥後出現呼吸困難，須接受搶救，最終於同年8月離世，趙因而被控專業失德，醫務委員會今日(9日)召開紀律聆訊，案件將於明日(10日)上午及明年1月25日續訊。

案情指，病人劉女士於2016年5月28日因感冒向趙求醫，並於同月31日確診肺炎，她同時需要打針及聞氧氣，病人續於同年6月4日向趙覆診，並出現呑嚥困難、口窒、四肢麻痹等吉巴氏綜合症(Guillain-Barré syndrome)症狀，病人於當日獲轉介至浸會醫院作詳細檢查。而趙當晚亦有到浸會醫院為病人看症，惟趙在進食方面只作出「病人吃適合自己可以接受的飲食」(Diet As Tolerated)的指示。

翌日，病人丈夫為病人購買麵包作早餐，但因病人難以吞嚥而改買皮蛋瘦肉粥，其後在口服1粒長形大藥丸時「濁親」出現呼吸困難，醫院即時為其搶救，期間病人心臟一度停頓致腦部損傷，須留醫深切治療部，及後被轉往伊利沙伯醫院，最終於同年8月16日離世。病人丈夫其後向醫委會作出投訴。

趙作供時稱，當時就吞嚥困難向病人問症，病人指可慢慢進食，未曾試過「濁親」，因此在入院時指示醫院，「病人吃適合自己可以接受的飲食」(DAT)。對於病人「哽親」，他則指「根本唔知點解」，不清楚病人是食藥或食物時出事。趙又指，病人曾是其中學老師，與其關係密切，因此未有轉介病人至神經科醫生，並強調自己有能力處理，亦有反覆查閱其病歷才作出診斷，認為今次純屬意外。

控方專家證人表示，病人有吞嚥困難、口窒等症狀，建議停止DAT指示，不同意趙完全依賴病人的口述，證人又認為病人比一般長者更易發生「濁親」的意外，在進食方面要加倍注意，此外，趙亦應轉介病人約見言語治療師，並進行臨床吞水測試以測試病人吞嚥能力。同時應持續觀察病人的呼吸狀況，但趙僅指示護士每4小時觀察1次。

控方表示，趙在檢閱控方專家證人的報告後，在2019年第2次初步偵訊的供詞中，未有就控方專家證人的指控作出辯解，至開庭聆訊前才補交供詞，趙則稱未曾想過自己會被告而忽視嚴重性。控方又質疑，趙未有觀察護士的護理紀錄，從而更改飲食建議，辯方律師則表示，病人發病前一直可進食，包括飲茶、通粉、麵包及皮蛋瘦肉粥等。