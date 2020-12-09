課程負責人及總監涉刑事案　持續進修基金刪課程登記

健康及美容公會有限公司開辦的1項持續進修基金課程「美容光學專業證書」，一名該課程負責人及課程總監人士，早前涉嫌串謀索取一個美容業組織聘用的職位而被落案起訴。勞工及福利局宣布，由今日(9日)起即時從持續進修基金的可獲發還款項課程名單中，暫時刪除健康及美容公會有限公司開辦的1項基金課程的登記。

勞工及福利局發言人指，健康及美容公會有限公司有責任即時通知所有受影響的學員，該項課程已暫時被除名，如該項課程在暫時除名當日或之前尚未開課，該公司須於當日起一個月內，向已報讀該項課程的學員退回全部學費及有關收費，至於已開課的課程，該公司應為學員繼續提供該項基金課程，直至課程完成。

發言人續指，該公司在該等課程暫時除名當日或之後，必須停止接受據稱為基金課程的報讀申請，亦不得以基金名義進行課程宣傳，在當日或之後報讀該項課程的參加者將不會獲得基金資助。

翻查資料，香港公開大學一名前院長及一名前課程總監，涉嫌串謀安排一間美容公司與公開大學合辦企業培訓課程「美容光學專業證書」，以換取該美容公司的聘任，2人同被控一項公職人員串謀索取利益罪。