楊家誠酒店遇襲受傷送院　警列襲擊案追緝2兇徒

因洗黑錢罪成被判監6年的英冠球會伯明翰前班主楊家誠去年初出獄後，昨日(8日)在銅鑼灣告士打道柏寧酒店遇襲受傷。據悉，楊於酒店與人商談投資股票時發生爭執，楊遭2名男子以玻璃杯及手襲擊。他頭部受傷，2名男子事後逃去，楊由救護車送往灣仔律敦治醫院治療。

警方表示，昨日傍晚6時18分接獲酒店職員報案，指1名姓楊(60歲)男子與2名男子在酒店大堂因瑣事爭執，楊被對方打傷。經初步調查後，案件列作襲擊致造成實際身體傷害，追緝2名年約50歲男子，其中1人約1.7米高、穿卡其色上衣及深色長褲；另1人則約1.75米高、穿黑色上衣及黑色長褲。

楊家誠曾被控於2001至2007年間，利用自己及父親共5個銀行戶口清洗7.2億港元黑錢，並於2014年被裁定洗黑錢罪成，判囚6年。楊一度獲准保釋等候上訴，但終審法院其後駁回其終審上訴，他須重返獄中繼續服刑。控方在楊終審敗訴後，申請充公案中逾7億元的黑錢，楊家誠就充公令提出擱置申請，案件於2018年3月28日在區域法院審理。同年12月10日，律政司與楊家誠就充公金額達成協議，故法庭頒令楊被充公3.38億港元，須於12個月內繳款，若未能繳款則以10年監禁替代，楊已於去年1月刑滿出獄。