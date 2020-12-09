政Whats噏：港台佔頻道多收視率低　陳建強轟梁家榮敷衍了事

年耗十億元公帑嘅香港電台經常被批評「大花筒」，節目內容多次被批立場偏頗，通訊事務管理局更屢次向港台節目發出警告同嚴重警告，綽號「約章陳」嘅港台顧問委員會前主席陳建強，日前再度批評廣播處處長梁家榮管理港台不善，認為梁家榮身為港台最高領導人，好應該展現領袖風範，帶領港台走出困境，而唔係每當節目接獲大量投訴，死死地氣將佢哋下架就當係解決左問題，約章陳又以梁作為公職人員嘅身份做例子，話做錯事唔係講句對唔住就當無左件事。

約章陳早前卸任主席一職，日前出席一個網台節目時，話委員會喺十年前成立，初時擔任委員，最近4年出任主席，形容經歷三位特首係相當幸運，佢話港台大致上係無問題，但係有個別人做得未夠好，同埋某嘅時政節目定位偏頗先係問題所在。對於港台同時身兼政府部門同公營廣播機構，約章陳就認為港台絕對可以一邊收取公帑，一邊抨擊政府，但大前提係要節目同報道做到客觀、公正同持平。

而主持節目嘅議員柯創盛(柯仔)，就認為港台有部分節目立場一面倒，對社會並唔適合，又指港台佔用多條頻道，然而收視率低，加上每年花費公帑高達十億元，當中有六億元係人工開支，雖然佢認同港台記者專業，但仍然覺得有浪費公帑之嫌。柯仔問約章陳，有乜嘢錦囊可以幫到陷入困境嘅港台，約章陳話好簡單，只要有一個好嘅廣播處長同管理層，按約章精神辦事，以及推動一國兩制、認識世界與國民身份認同等公共廣播嘅責任。約章陳又話檢討港台管治及管理專責小組，農曆新年過後將會發表報告，關鍵係政府有無下定決心做好件事。

約章陳又指，港台最差嘅時候已經過去左，舊年九月到今年年初經常被通訊局警告，到近期已經大有改善，再重申梁家榮有責任喺餘下任期做好工作。