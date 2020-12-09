明起進一步實施公務員在家工作　政府部門服務調整一覽

政府再壓縮上班人手，各部門非緊急及必需服務之公務員將在家工作。

新冠肺炎疫情持續擴散，政府將於明日(10日)起進一步收緊防疫措施，其中公務員上班方面將再壓縮上班人手，除緊急及必需服務外之員工，其餘將安排在家工作，相關措施將維持兩周，政府各部門的服務都有相應調整，詳情如下：

機構●最新服務安排●時限(如有)

運輸及房屋局獨立審查組●提供緊急及必要的服務●直至另行通告

差餉物業估價署●櫃位開放時間改為星期一及四的上午9時至下午1時(公眾假期除外)●直至另行通告

財經事務及庫務局公司註冊處●維持現時提供的有限度櫃台服務，金鐘道政府合署及九龍灣「一號九龍」辦公時間為星期一至五，上午9時半至下午4時；暫時關閉金鐘道政府合署13樓公眾查冊中心●直至另行通告

地政總署●所有辦事處於星期一、三及五下午1時至5時，提供櫃台交收文件及領取已預約的收地補償，其他櫃枱服務將暫停●不適用

房屋委員會●樂富房委會客戶服務中心及觀塘建生廣場的白表居屋第二市場計劃小組、黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組資助房屋辦事處，將於星期一、三及五上午10時至下午1時，提供有限度服務；樂富公屋申請辦事處將於星期一、三及五上午8時至下午1時開放；房委會總部收納處將會在星期一至五下午2時至4時半開放●直至另行通告

漁護署●長沙灣牌照服務櫃位、荃灣中染大廈的海岸公園辦事處，以及動物管理中心提供的狗隻接種狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務，將於本周五(11日)起暫停開放或服務●直至另行通知