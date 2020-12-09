房委會錄年度盈餘約144億元　資助自資居所盈餘較去年增3倍

香港房屋委員會今（9日）發表2019/20年度的年報，截至今年3月底，房委會的年內盈餘共143.65億港元，較上年度的盈餘多逾倍。當中租住房屋、商業樓宇和資助自置居所業務帶來盈餘達133.26億元；當中租住房屋業務錄得7.18億港元的盈餘；商業樓宇業務錄得16.29億港元盈餘，資助自置居所業務的盈餘則為110.01億港元。

年報顯示，租住房屋業務錄得7.18億港元的盈餘，其中包括7.63億港元來自租住房屋的盈餘，而中轉房屋及長者租今津貼則錄得4500萬港元赤字。至於租住房屋、商業樓宇和資助自置居所業務帶來盈餘達133.26億港元，其中居屋及綠置居項目，佔約三分之二，盈餘達當中的98.64億港元。

對比上年度數字，租住房屋及商業樓宇業務的盈餘與去年相若，增加最多的為資助自資居所業務，盈餘達110.01億港元，較去年的29.3億港元多近3倍。當中大部分盈餘來自居屋及綠置居計劃，達98.64億港元。

截至今年3月31日，房委會的投資資金為556.72億港元，房委會資金在2019/20年度的整體總回報率為2%。