探射燈：假難民作奸犯科　7年燒逾60億公帑

假難民一直為本港治安及衞生的「毒瘤」，同時亦是巨大財政黑洞，由2014/15年度至今7個財政年度，特區政府用於假難民問題的公帑超過60億港元，但港府多年來對此問題視而不見，甚至縱容情況惡化，至本財政年度仍要狂燒近13億港元公帑處理免遣返聲請及相關工作。

香港長期背負假難民包袱，源於回歸前的港英政府簽署了聯合國《禁止酷刑公約》，至97年回歸時，首任行政長官董建華領導的特區政府照單全收「上手炸彈」，令本港變相成為「第一收容港」。據2020/21年度的財政預算，本港用於處理免遣返聲請及有關的工作開支合共12.27億港元，較上一年度多近3億港元，亦是近7個財政年度最高。花費最多公帑的是人道援助項目，本年度開支高達約7億港元；審核聲請和處理有關上訴或呈請的開支則為3.55億港元。

截至今年10月，大約1.3萬名曾提出免遣返聲請的人士仍然在港，當中超過8,000人在其聲請被拒絕和上訴失敗後，繼而向法院提出司法覆核。由於他們的司法程序仍未完成，按現行政策，相關部門會暫緩執行遣返安排。他們拖延留港，衍生連串治安及非法勞工問題，毒瘤不斷擴大。