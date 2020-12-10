東方日報A1：南亞兵四圍開賭　累街坊疫劫難逃

新冠肺炎第4波來襲，「禁聚令」再度收緊，南亞兵團聚賭卻無王管日夜播疫。荃灣遊樂場涼亭淪南亞賭場，高峰期近20人除口罩傾偈吸煙，現場提供樽裝水，又有天文台，甚具規模；深水埗有公園內4、5檔聚賭，以花槽作掩護，賭客懶理小朋友在旁拉下口罩狂賭。醫生及議員狠批聚賭人士行為自私，罔顧播毒風險，要求相關部門加強執法。

「開枱、開燈，攞副啤（牌）同埋箱水出來。」在荃灣三陂坊遊樂場的涼亭，每日入黑後，就會聽到類似對話。東網記者早前多日在遊樂場觀察，每晚7時許，數名本地男子聚集賭錢，其後愈聚愈多人，有男有女，更包括南亞裔及癮君子，高峰時有近20人，明顯違反禁聚令，期間不少人除罩吸煙，談話時又口沫橫飛。

他們以麻雀板作賭枱，輔以一支射燈，大賭「十三張」，參加者每局輪流做莊，圍觀者亦可夾賭。賭檔每局結數，賭客頻頻掏出銀包付款，放賭枱上或一個盒中，每人上落由幾十至數百元不等。一名本地男子疑為賭檔操控人，他在附近放上一個發泡膠箱，箱內的樽裝凍水供賭客享用，款客手法儼如賭場；場外亦有幾名南亞籍人士把風，外人不得貿然進入「賭場」範圍。當有警員巡經時，就有人吹起口哨，賭客四散，警員離開後，又再聚眾開賭，每晚至深夜11時仍未散去。

深水埗南昌街休憩處每日下午同樣有4、5張枱賭「十三張」，聚賭人士包括本地及越南籍，部分人坐在長椅，部分人坐在花槽，鋪紙皮作枱，以植物作掩護。現場有現金交易，參與賭局連圍觀者有6至8人，不時除下口罩「抖氣」、交談或吸煙。惟該休憩處位於南昌街及荔枝角道的繁忙交界，平日有不少市民行經，或帶小朋友到公園玩耍，有家長憤斥助長賭風，又擔心有隱形患者除罩播毒。

荃灣區議員林錫添指三陂坊遊樂場聚賭問題一向肆無忌憚，就算疫情期間亦未見收斂，連附近其他公園及遊樂場都有類似情況。他曾目擊部分賭檔明目張膽提供天九及麻雀，現場更有人手持一疊現金，疑進行放數活動，不排除賭檔涉及黑幫操控及組織。他又指聚賭除違反禁聚令，賭客更會吸煙、吐痰及小便等，嚴重影響治安及衞生環境，他曾多次要求相關部門跟進，卻未獲積極回應。

議員柯創盛直斥聚賭市民行為「要不得」及自私，勸喻市民自律及節制，他指疫情已嚴重影響本港社會經濟，近日又再捲土重來，促部門加強執法及宣傳。

警方發言人表示，今年截至10月底，就荃灣三陂坊及深水埗南昌街休憩處分別採取17及20次行動，涉及非法街頭賭博而拘捕和檢控人數分別有28及47人，而違反禁聚令而發出的定額告票則分別有27及13宗。

康文署回覆指，職員若發現市民在公園內賭博及吸煙，會即時作出勸止，並按需要聯絡警方協助執法；亦會定期與衞生署控煙酒辦聯合行動，打擊場地吸煙問題，今年9月南昌街休憩處亦曾進行檢控行動。禁聚令實施期間，該署會繼續留意轄下場地人士佩戴口罩及聚集人數，並作出適當行動。