屯赤隧道通車在即配套不足　迴旋處作入口恐成炒車黑點

通車在即的屯門赤鱲角連接路北段（即屯赤隧道）屢被揭配套不足，現時距離通車不足3周，這項連接機場的新基建再被揭兩大問題，一是原本用作分流車輛、計劃2016年落成的屯門西繞道完全無影，且至今動工無期；二是使用屯赤隧道的車輛進出，只能使用龍門路及龍富路迴旋處，上址有急彎，加上車流量日益增加，大有成為「炒車黑點」的危機！有區議員斥當局處理失當，遲遲未興建屯門西繞道，地區人士多次向路政署要求先擴闊皇珠路，應付屯赤隧道通車的壓力，但當局至今無回應，擔心通車大計成為屯門區交通噩夢。

屯赤隧道預定本月27日通車，路政署正進行最後階段準備工作，例如更換現有路牌等，屆時該隧道以及青嶼幹線均會免費，即未來將有2條免費道路前往大嶼山一帶。按現時計劃，屯赤隧道屯門出入口將設在龍富路迴旋處旁邊，車輛進出隧道時均需行經迴旋處急彎。除此之外，該迴旋處更連接龍富路及龍門路，不少前往內河碼頭、龍鼓灘及屯門堆填區的重型車輛均會經該迴旋處，隧道通車後車流勢大增。

本報記者日前駕車視察現場，由於隧道未通車，車流不算多，但使用路段的車輛大都屬貨車、垃圾車等大型車輛，途經該處前往內河碼頭，迴旋處龍門路出口沙塵滾滾，若車流增加，料現場交通問題更大。據觀察，龍富路全路規定行駛限速約70公里，惟駛至龍門居附近路段時需減速至50公里，進入迴旋處前的路段又變為限速70公里，安排令人不解，更有影響駕駛安全之嫌。記者駛車進入迴旋處時，明顯感受到彎度較大較急，隧道入口前的道路相當狹窄，需要「掟彎」才能駛入入口，容易發生意外。

上址的迴旋處，設計初期只是其中一個往屯門區內的出口，按當局早年構思，屯赤隧道屯門段外規劃興建一條長約9公里的屯門西繞道，連接隧道出入口及新界西北區，即其他區車輛毋須行經龍富路、皇珠路等屯門區內主要交通幹道，可大大分流上址車流。

然而，屯門西繞道原定2011至12年動工、2016年完工，但至今仍然拖延冇影，據悉，當局的最新進展是年底前交代詳情。即使西繞道的工程期需約5年計算，至少亦要到2026年後才有機會落成，屆時，距離計劃原規劃延遲至少10年。據了解，政府預測即使是否有繞道，隧道通車後都不會對屯門區內交通有太大影響，會視乎屯門西發展而繼續研究。由於區議會會議因疫情需要延期，相信當局能如期在年底前向地區交代詳情的機會較渺茫。

屯門區區議員巫堃泰批評有關設計失當，竟意圖用迴旋處代替整條西繞道的功能，認為待車流上正軌後，肯定會出現擠塞且容易發生意外，又狠轟當局經常稱隧道通車對區內交通無影響是不負責任的說法，直言若無改善方案，通車後「實死硬」。