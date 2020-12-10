何志平專欄：同一樣的結局

今年3月初，紐約大都會看守所內，好幾名長期住客都是來自中東地區，大家都比較關心前天宣布的美國與阿富汗塔利班達成的和平協議，伊斯蘭極端組織停止襲擊阿富汗政府，美國及其北約盟國則在14個月內將所有部隊撤出該國。

這一天在圖書館內，巴基斯坦裔的生物工程師「艾凡」（假名）、牙買加的教授「積克」（假名）和我談起中東的最新發展。

積克煞有感觸的說：「2011年美國海豹特種部隊夜闖巴基斯坦境內謀殺拉登全家，與9年後的今天阿富汗戰爭衝突將告一段落有關係嗎？又有如何的關係？拉登本是美國中情局80年代培養出來對抗蘇聯的生力軍資產，最後也是被他的主子斬草除根的清算掉了，這是多麼諷刺的一件事啊！」

艾凡輕笑着道：「被美國先利用，用完了又被出賣的，拉登不是第一個，也不會是最後的一個！伊拉克的薩達姆．侯賽因就是前者。告訴你薩達姆與美國的故事吧：薩達姆是伊拉克擁護阿拉伯社會主義及民族主義混合的復興黨的主幹，於1968年政變後掌權，把國內石油和外國銀行國有化，取得大量資金來建設國家民生事業。問題是伊拉克境內的伊斯蘭教大都是和伊朗一樣的什葉派，而薩達姆主政的復興黨是跟沙特一樣的遜尼派。70至80年代，美國跟什葉派的伊朗關係緊張，便借用和支持伊拉克薩達姆的遜尼派政府以制衡伊朗。第一次海灣戰爭由1980年伊拉克入侵鄰國伊朗，持續了8年，美國是在背後支援着伊拉克的。1988年，伊拉克使用大規模殺傷性的生化武器，殺了伊朗幾千人。5日後聯合國決議雙邊停火！那知道1990年，薩達姆又驅軍入侵科威特，威脅着那裏的外資油田利益和沙特阿拉伯的地區安全，美國聯軍展開名為沙漠風暴的海灣戰爭，幾日內奪回科威特政權和把薩達姆的伊拉克軍隊打出境外去。之後薩達姆就一直以美國為敵。2001年911事件後，美國馬上收拾了阿富汗，之後又找伊拉克來算帳。2003年，美國總統喬治．布殊和英國首相貝理雅指控薩達姆擁有大規模殺傷性武器和與基地組織的聯繫，引聯軍入侵伊拉克，瓦解復興黨，薩達姆被推翻及被捕，審判後於2006年絞刑處決。聯軍在伊拉克翻天覆地的找了半天，最後也要宣布找不到大規模殺傷性武器！奇怪麼？有人懷疑為何美國總統那麼的有信心指控伊拉克有如此的武器而需要出兵制止？除非那是美國在1988年幫助伊拉克攻打伊朗時留下來沒有帶走的東西！真的是反面成仇，趕盡殺絕！1983年還是鐵桿好兄弟，2006年便要置諸死地！」

積克也接着說：「本來是美國的好朋友，後來被處死的，2006年是伊拉克的薩達姆，2011年5月有阿富汗的拉登，2011年10月便有利比亞的卡達菲！我也給你們說我所知道關於卡達菲的故事。有傳言說是英美的情報機關在70年代把卡達菲捧到利比亞的政權位置上去的，之後美國中情局從與卡達菲的緊密合作中得到不少中東和非洲的情報。卡達菲更自我發展利比亞的社會主義制度，把豐富的石油收益注入民生建設。他有計劃利用石油礦產資源為新的非洲經濟體系建立一個新的非洲聯盟。他又準備推出『黃金第納爾』（Gold Dinar）作為非洲貨幣的後盾，以擺脫美元主導的西方貨幣體系的束縛，保護非洲廣闊的自然資源免遭西方掠奪。2010年底美國在背後策劃的顏色革命在中東遍地開花。2011年 『阿拉伯之春』直燒利比亞，內戰推翻卡達菲政權，卡達菲亦喪命其中。是帝國主義者消滅了他？」

艾凡滿有感觸的說：「正如美國老政客基辛格所言：美國沒有永遠的朋友，沒有永遠的敵人，只有永遠的利益！3個不同的故事，同一樣的結局！」

我在旁聽着，不期然的想起在香港扛着美國國旗上街的年輕人來！